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08.07.2019, 15:55

Вице-премьера по евроинтеграции не пустили на саммит Украина-ЕС

Вице-премьера по евроинтеграции не пустили на саммит Украина-ЕС - Фото
Иванна Климпуш-Цинцадзе (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина-ЕС, она обвинила в этом Гройсмана

Вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграии Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на однодневный саммит Украина-Европейский союз в Мариинский дворец. Об этом она сообщила телеканалу Прямой.

"Ни меня, ни главы офиса там нет... Мы прождали 40 минут, но никто не вышел... Охранники сказали, что меня нет в списках", - рассказала Климпуш-Цинцадзе.

По ее мнению, это саботаж и результат кулуарных договоренностей прмьер-министра Владимира Гройсмана.

Климпуш-Цинцадзе состоит в первой десятке партии пятого президента Петра Порошенко Европейская солидарность.

Ранее президент Владимир Зеленский встретил в Мариинском дворце председателя Европейского совета Дональда Туска и главу Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, которые прибыли на саммит.

Это 21-я встреча на уровне руководства Украины и блока со дня обретения независимости в 1991 году. Это также первый саммит после негативного прецедента в отношениях Украина-Европа: на днях в Парламентской ассамблее Совета Европы проголосовали за возвращение делегации РФ без выполнения Москвой каких-либо условий по Украине.

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Теги: владимир гройсман, иванна климпуш-цинцадзе, украина-ес
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