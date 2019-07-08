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08.07.2019, 15:40

Юнкер, Туск и Зеленский с браслетом "Слава Героям": фото саммита

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Юнкер, Туск и Зеленский с браслетом "Слава Героям": фото саммитаЮнкер, Туск и Зеленский с браслетом "Слава Героям": фото саммитаЮнкер, Туск и Зеленский с браслетом "Слава Героям": фото саммитаЮнкер, Туск и Зеленский с браслетом "Слава Героям": фото саммитаЮнкер, Туск и Зеленский с браслетом "Слава Героям": фото саммитаЮнкер, Туск и Зеленский с браслетом "Слава Героям": фото саммитаЮнкер, Туск и Зеленский с браслетом "Слава Героям": фото саммитаЮнкер, Туск и Зеленский с браслетом "Слава Героям": фото саммита
Юнкер, Туск и Зеленский с браслетом "Слава Героям": фото саммитаЮнкер, Туск и Зеленский с браслетом "Слава Героям": фото саммитаЮнкер, Туск и Зеленский с браслетом "Слава Героям": фото саммитаЮнкер, Туск и Зеленский с браслетом "Слава Героям": фото саммитаЮнкер, Туск и Зеленский с браслетом "Слава Героям": фото саммитаЮнкер, Туск и Зеленский с браслетом "Слава Героям": фото саммитаЮнкер, Туск и Зеленский с браслетом "Слава Героям": фото саммитаЮнкер, Туск и Зеленский с браслетом "Слава Героям": фото саммита
Юнкер, Туск и Зеленский с браслетом "Слава Героям": фото саммитаЮнкер, Туск и Зеленский с браслетом "Слава Героям": фото саммитаЮнкер, Туск и Зеленский с браслетом "Слава Героям": фото саммитаЮнкер, Туск и Зеленский с браслетом "Слава Героям": фото саммитаЮнкер, Туск и Зеленский с браслетом "Слава Героям": фото саммитаЮнкер, Туск и Зеленский с браслетом "Слава Героям": фото саммитаЮнкер, Туск и Зеленский с браслетом "Слава Героям": фото саммитаЮнкер, Туск и Зеленский с браслетом "Слава Героям": фото саммита

По итогам встречи в "Мариинке" запланировано подписание двусторонних документов между официальным Киевом и Брюсселем

Президент Владимир Зеленский встретил в Мариинском дворце председателя Европейского совета Дональда Туска и главу Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, которые прибыли в Киев на однодневный саммит Украина-ЕС.

Как отмечает пресс-служба Офиса президента, эта троица "проведет встречу в узком кругу" и примет участие в пленарном заседании 21-го саммита.

Ранее Зеленский сказал, что эта встреча даст "новый импульс отношениям" между Украиной и ЕС.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил сегодня, что Юнкер и Туск "почувствовали Майдан на эмоциональном уровне" и "сердцем восприняли стремление Украины к Европе".

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Теги: Владимир Зеленский, Жан-Клод Юнкер, дональд туск, саммит
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