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У Канады появилась сухопутная граница с Евросоюзом, "война виски" закончилась

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2022, 04:48
У Канады появилась сухопутная граница с Евросоюзом,
Остров Тартупалук (Карта Google)

Канада и Дания урегулировали давний пограничный спор за отдаленный остров Тартупалук (Ганс) в Арктике. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Еппе Кофод, передает BBC.

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"Сегодня действительно исторический день. Мы обсуждали суверенитет Тартупалука более 50 лет. После активизации переговоров в последние несколько лет мы достигли решения", – сказал Кофод.

Таким образом, у Канады появилась сухопутная граница с Евросоюзом.

Глава МИД Дании выразил надежду, что эти переговоры будут вдохновлять других: "Это очень необходимо во времена, когда уважение основанного на правилах международного порядка испытывает давление".

Дания и Канада договорились поделить остров по ущелью, разделяющему его почти посередине.

На острове Тартупалук никто не живет, и вокруг нет известных полезных ископаемых. 

И Канада, и Дания находятся в 18 км от острова Тартупалук, что позволяет им обеим претендовать на него в соответствии с международным правом.

Спор за территорию начался в 1971 году, он получил название "Войны виски".

В 1984 году Канада высадила отряд военных на остров. Они быстро установили флаг с кленовым листом, закопали бутылку канадского виски и уехали.

Министр по делам Гренландии Дании не мог этого допустить и через несколько недель лично отправился на Тартупалук, где заменил канадскую символику датским флагом и бутылкой лучшего копенгагенского шнапса. Он пошел на шаг дальше, чем канадцы, оставив записку, которая гласила: "Добро пожаловать на Датский остров".

В течение следующих 49 лет десятки канадцев и датчан приняли участие в ритуале, оставляя на острове флаги, алкоголь и записки.

У Канады появилась сухопутная граница с Евросоюзом, "война виски" закончилась

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Наталия Медведева
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канада дания Тартупалук
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