Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
30.06.2019, 07:23

У кандидата от Слуги народа нашли двойное гражданство - ЦИК

У кандидата от Слуги народа нашли двойное гражданство - ЦИК - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Александр Куницкий баллотируется по 169 одномандатному избирательному округу в Харькове

В Центризбиркоме заявили, что располагают данными о наличии у кандидата в народные депутаты от президентской партии Слуга народа Александра Куницкого двойного гражданства и паспорта гражданина Израиля. Об  этом сообщил советник председателя ЦИК Александр Остапа, передает Гражданская сеть Опора.

"Уточняются все обстоятельства, как только будет все понятно – сразу будет принято решение. Есть информация о паспорте, и есть информация о пересечении. Сейчас у ЦИК есть все доказательные документы. В настоящее время проводится исследование (данной информации,- ред.). Когда оно будет завершено, будет принято соответствующее решение", - отметил Остапа, не уточнил, сколько времени может занять проверка полученной информации.

Куницкий баллотируется по 169 одномандатному избирательному округу в Харькове.

По информации 5 канала, Куницкий не проживает в Харькове, а о наличии у него гражданства Израиля свидетельствует предоставленная израильским ведомством по вопросам корпораций выписка о залоге имущества "гражданина Израиля Александра Куницкого".

Согласно справке, кандидат от Слуги народа был зарегистрирован по адресу Хайфа, ул. Ха-Тихон, 7, 2. Куницкий наличие гражданства Израиля отрицает. 

Под номером 68 в списке партии Слуга народа значится Владимир Козак. Как сообщает журналистка Евгения Моторевская в Facebook, он приходится родственником мэру Харькова Геннадию Кернесу.

Отправить:
Распечатать:
Теги: двойное гражданство, Слуга народа, Александр Куницкий
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 