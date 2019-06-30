У кандидата от Слуги народа нашли двойное гражданство - ЦИК

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В Центризбиркоме заявили, что располагают данными о наличии у кандидата в народные депутаты от президентской партии Слуга народа Александра Куницкого двойного гражданства и паспорта гражданина Израиля. Об этом сообщил советник председателя ЦИК Александр Остапа, передает Гражданская сеть Опора.

"Уточняются все обстоятельства, как только будет все понятно – сразу будет принято решение. Есть информация о паспорте, и есть информация о пересечении. Сейчас у ЦИК есть все доказательные документы. В настоящее время проводится исследование (данной информации,- ред.). Когда оно будет завершено, будет принято соответствующее решение", - отметил Остапа, не уточнил, сколько времени может занять проверка полученной информации.

Куницкий баллотируется по 169 одномандатному избирательному округу в Харькове.

По информации 5 канала, Куницкий не проживает в Харькове, а о наличии у него гражданства Израиля свидетельствует предоставленная израильским ведомством по вопросам корпораций выписка о залоге имущества "гражданина Израиля Александра Куницкого".

Согласно справке, кандидат от Слуги народа был зарегистрирован по адресу Хайфа, ул. Ха-Тихон, 7, 2. Куницкий наличие гражданства Израиля отрицает.

Под номером 68 в списке партии Слуга народа значится Владимир Козак. Как сообщает журналистка Евгения Моторевская в Facebook, он приходится родственником мэру Харькова Геннадию Кернесу.