У Керченского пролива тонут два российских танкера типа "Волгонефть" – видео, карта

Сначала начало тонуть судно "Волгонефть 212", через час то же произошло с "Волгонефть 239"

Танкер Волгонефть 212 (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Танкер "Волгонефть 212" страны-агрессора терпит бедствие в восьми километрах от берега у Керченского пролива. Об этом сообщает российское пропагандистское медиа Интерфакс, ссылаясь на собеседника в экстренной службе.

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"Утром поступило сообщение, что за восемь км перед Керченским проливом терпит бедствие судно с мазутом "Волгонефть 212" с припиской в порту Санкт-Петербурга", – заявил собеседник пропагандистов.

На борту находятся 13 членов экипажа. Судно перевозит около 4300 тонн мазута. На место происшествия направлено спасательное судно.

По неофициальным данным, танкер "разрубили" волны.

Впоследствии россияне заявили, что начал тонуть другой танкер – "Волгонефть 239".

Танкер Волгонефть 212 на LIVE-карте

В начале ноября 2024 года ЕС приступил к расследованию обхода санкций для российской нефти через порты Турции.