Біля Керченської протоки тонуть два російські танкери типу "Волгонефть" – відео, карта

Спочатку почало тонути судно "Волгонефть 212", за годину те саме відбулося з "Волгонефть 239"

Танкер Волгонефть 212 (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Танкер "Волгонефть 212" країни-агресора зазнає лиха за вісім кілометрів від берега біля Керченської протоки. Про це повідомляє російське пропагандистське медіа Інтерфакс, посилаючись на співрозмовника в екстреній службі.

"Вранці надійшло повідомлення, що за вісім км перед Керченською протокою зазнає лиха судно з мазутом "Волгонефть 212" із припискою в порту Санкт-Петербурга", – заявив співрозмовник пропагандистів.

На борту перебувають 13 членів екіпажу. Судно перевозить близько 4300 тонн мазуту. На місце події направлено рятувальне судно.

За неофіційними даними, танкер "розрубали" хвилі.

Згодом росіяни заявили, що почав тонути інший танкер – "Волгонефть 239".

Танкер Волгонефть 212 на LIVE-карті

На початку листопада 2024 року ЄС розпочав розслідування обходу санкцій для російської нафти через порти Туреччини.