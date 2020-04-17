У командующего Нацгвардии подтвержден положительный тест на коронавирус

Николай Балан (Фото: Руслан Андрусив/пресс-служба Нацгвардии)

Сегодня, 17 апреля, у командующего Национальной гвардии генерал-лейтенанта Николая Балана подтвержден положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил в Facebook замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

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Отмечается, что заболевание проходит почти бессимптомно. Состояние здоровья удовлетворительное.

С сегодняшнего дня генерал Балан находится на самоизоляции, сообщил Геращенко.

Все лица, которые с ним контактировали в последнее время, пройдут тестирование.

Нацгвардия продолжает выполнять возложенные на нее задачи в полном объеме.

Обязанности командующего Национальной гвардии исполняет первый заместитель - генерал-лейтенант Владимир Кондратюк.

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