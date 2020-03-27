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Коронавирусом заразился начальник полиции Киева: статистика по Нацполиции

Коронавирусом заразился начальник полиции Киева: статистика по Нацполиции - Фото
Глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко (фото - mvs.gov.ua)
27.03.2020, 14:16

Замглавы Нацполиции Андрей Крищенко заразился коронавирусом

Замглавы Нацполиции и начальник полиции Киева Андрей Крищенко заразился новым коронавирусом. Об этом в Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко

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"Сегодня положительный диагноз на коронавирус подтвердился у трех полицейских и одного курсанта <...> Диагноз COVID-19 установлен у замглавы Нацполиции - начальника полиции Киева Андрея Крищенко", - заявил Геращенко.

Его состояние здоровья удовлетворительное. Он продолжает выполнять свои обязанности дистанционно. Руководитель столичной полиции и члены его семьи в течение последнего месяца за границей не находились.

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Владислав Сердюк
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Нацполиция андрей крищенко коронавирус COVID-19
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