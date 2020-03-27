Кто заболел коронавирусом в Украине: данные Минздрава о возрасте пациентов

В Украине больше половины заболевших коронавирусом - люди в возрасте от 18 до 49 лет. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
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Среди заболевших коронавирусной инфекцией больше всего болеют украинцы в возрасте от 30 до 49 лет - почти 38% от всех с симптомами COVID-19.
Заболевших от 18 до 29 лет - 17%, от 50 до 65 лет - 30%, 65 лет и старше - 6% заболевших.
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"Это свидетельствует о том, что старшая возрастная группа все-таки прислушивается к советам Минздрава, соблюдает карантин и ограничивает свою мобильность. Люди от 18 до 49 лет еще пренебрежительно относятся к угрожающей ситуации, которая нависла над всем миром и в том числе Украиной", - подчеркнул он.
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