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Кто заболел коронавирусом в Украине: данные Минздрава о возрасте пациентов

Кто заболел коронавирусом в Украине: данные Минздрава о возрасте пациентов - Фото
Иллюстративное фото: Rob Engelaar/EPA
27.03.2020, 10:20

Более 50% заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 украинцев, у которых развились симптомы заболевания COVID-19, - в возрасте от 18 до 49 лет

В Украине больше половины заболевших коронавирусом - люди в возрасте от 18 до 49 лет. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Среди заболевших коронавирусной инфекцией больше всего болеют украинцы в возрасте от 30 до 49 лет - почти 38% от всех с симптомами COVID-19.

Заболевших от 18 до 29 лет - 17%, от 50 до 65 лет - 30%, 65 лет и старше - 6% заболевших.

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"Это свидетельствует о том, что старшая возрастная группа все-таки прислушивается к советам Минздрава, соблюдает карантин и ограничивает свою мобильность. Люди от 18 до 49 лет еще пренебрежительно относятся к угрожающей ситуации, которая нависла над всем миром и в том числе Украиной", - подчеркнул он.

  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
  • Сейчас в мире уже более полумиллиона диагностированных зараженных, свыше 24 000 человек умерли, на 100 000 больше – выздоровели.
  • Вспышки заболевания пошли из КНР в Иран и Италию, затем переместилась в Испанию и ФРГ. Сейчас основной очаг – в США.
  • Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.
  • Вот советы, как защититься и что делать, если заразился.
  • На вечер 26 марта в Украине зафиксировано 196 подтвержденных случаев.

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Евгений Пилипенко, Шмыкова Александра
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