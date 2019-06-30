У Медведчука ответили на слухи о покупке Интера

Виктор Медведчук на съезде Оппозиционной платформы - За жизнь (скриншот видео)

У соучредителя партии Оппозиционной платформы - За життя Виктора Медведчука опровергли информацию о покупке им части телеканала Интер. Об этом сообщается в Facebook пресс-службы Медведчука.

"Ряд СМИ распространяет ложную информацию о якобы покупке Медведчуком телеканала Интер. Эта информация не соответствует действительности. Нет ни факта приобретения канала или доли в нем, ни каких-либо планов по осуществлению подобной сделки", - заявили в пресс-службе.

Ранее Telegram-канал Украинского Института анализа и менеджмента политики сообщил, что Медведчук якобы купил у Дмитрия Фирташа 80% акций телеканала Интер.

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20 июня медиарух Медиа за осознанный выбор заявил, что считает опасным для национальной безопасности сосредоточение информационного вещания в Украине в руках пророссийских политиков.

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21 июня сообщалось, что, по данным информационно-аналитической системы Семантрум, после покупки депутатом Тарасом Козаком телеканалов 112 Украина и NewsOne количество упоминаний в эфире этих вещателей одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии Оппозиционная платформа-За життя Виктора Медведчука увеличилось.