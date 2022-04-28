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В Херсонской области уничтожены два вражеских склада боеприпасов – ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2022, 02:58
В Херсонской области уничтожены два вражеских склада боеприпасов – ОК
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото: Генштаб ВСУ)

27 апреля на южном направлении Вооруженные силы Украины уничтожили склады боеприпасов российских оккупантов. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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На протяжении суток в Херсонской и Николаевской области враг пытался улучшить тактическое положение в сторону Николаева, но успеха не имел.

Военнослужащие южной группировки ВСУ при поддержке артиллерии отбили одну вражескую атаку у Новогригоровки и две – вблизи Александровки.

"Эффективным ведением боевых действий нашими подразделениями сорвана вражеская подготовка к атаке в направлении Николаевки", – говорится в сообщении.

В районе Нововоронцовки подразделения ПВО уничтожили российский беспилотник "Орлан-10".

"В районе Молодецкого и Великой Александровки двойным попаданием уничтожены вражеские склады боеприпасов", – говорится в сообщении.

Общие потери врага за сутки составили:

- 49 россиян;

- 14 единиц техники, из которых шесть бронированной, три автомобильной, три единицы ракетно-артиллерийского и противовоздушного вооружения, а также тыловая техника.

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Наталия Медведева
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