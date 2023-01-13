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У нас есть прочный фундамент "на всех фронтах" для победы уже в 2023 году – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2023, 19:48
У нас есть прочный фундамент
Дмитрий Кулеба (Скриншот)

У Украины есть прочный фундамент "на всех фронтах" для победы уже в 2023 году, считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом он сказал в интервью чешскому изданию denik.

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Кулеба отметил, что, "благодаря упорству и настойчивости людей, работающих в две смены, благодаря энергетикам, которые восстанавливают объекты критической инфраструктуры, несмотря на обстрелы, и благодаря предпринимателям, которые упорным трудом и изобретательностью реагируют на вызовы, мы выдержали удар и сохранили экономику и энергетику нашей страны".

Не менее важна консолидированная финансовая поддержка союзников Украины и международных институтов, а также "энергетической коалиции", которая помогает украинцам пройти зиму, отметил Кулеба.

"Победа Украины и объединенной Европы зависит не только от мужества украинских защитников на поле боя, но и от экономической стойкости и готовности всех украинцев работать больше, чем враг. На всех фронтах у нас есть прочный фундамент для победы Украины уже в 2023 году", – сказал глава МИД.

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Вадим Ребрина
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