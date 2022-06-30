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У НАТО нет списка вооружений, поставки которых Украине исключаются – Столтенберг

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2022, 20:59
У НАТО нет списка вооружений, поставки которых Украине исключаются – Столтенберг - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA-EFE/OLIVIER HOSLET)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс будет заниматься переводом украинских войск с советского вооружения на современное западное, и у НАТО нет списка оружия, поставки которого Украине исключаются. Об этом он сказал во время брифинга после саммита в Мадриде, сообщает пресс-служба Альянса.

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Столтенберг подчеркнул, что НАТО поддерживает поставки Украине современного оборудования, включая западное оборудование разных типов.

"И на самом деле, НАТО теперь поручено помочь Украине перейти от старого оборудования советской эпохи к современному стандартному оборудованию НАТО. И, конечно, у нас нет списка оборудования, которое мы исключаем. Украине нужен широкий ассортимент современного, тяжелого оборудования НАТО, и это также послание этого саммита", – сказал генсек.

  • 16 июня президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что среди стран НАТО существует "почти официальная" договоренность не поставлять Украине определенные виды наступательных вооружений, вроде штурмовых самолетов и танков.
Вадим Ребрина
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оружие нато йенс столтенберг
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