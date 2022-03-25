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У оккупантов еще есть живая сила и боеприпасы, но мы не дадим им захватить Киев — генерал

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2022, 18:58
У оккупантов еще есть живая сила и боеприпасы, но мы не дадим им захватить Киев — генерал - Фото
Александр Грузевич (скриншот с видео)

Российские оккупанты не отказались от плана по захвату Киева. У них есть еще силы, которые сейчас мобилизуются, но ВСУ принимают меры, которые не позволят этому случиться. Об этом на брифинге сказал бригадный генерал, заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич.

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По его словам, в планы оккупантов входит окружение Киева. На сегодняшний день они пытаются захватить пригород столицы, например, Бровары, Борисполь, чтобы подойти ближе к Киеву, это стратегическая цель россиян. Но командование ВСУ приняло меры, чтобы не допустить этого, заверил генерал.

"Есть ли у противника силы? Конечно есть. Потому что все эти громкие заявление о том, что у них ракеты заканчиваются, еще что-то заканчивается... По интенсивности обстрелов мы наблюдаем, что это не так. Противник активно ведет огонь, особенно по военной инфраструктуре, по нашим военным объектам", – сказал он.

По словам Грузевича, оккупанты изменили тактику — они отслеживают украинские средства ПВО, Воздушных сил и артиллерию. "Он (оккупант, – ред.) этого боится", – сказал генерал.

Однако только за минувшую ночь уничтожены три танка россиян, около 10 боевых машин и 50 оккупантов. Это, по словам генерала, подтвержденные данные.

"Поэтому в ближайшее время активных действий... конечно, противник может, но сил и средств у него недостаточно", – сказал Грузевич.

По данным украинской стороны, сейчас РФ проводит мобилизацию в Дагестане. Но для того, чтобы подтянуть свежие силы, нужно время. "Из воздуха эти силы не появятся. Силы у него еще есть, поверьте мне. И в ближайшее время он будет пытаться вводить их в действие. Поэтому в планах врага захват столицы есть. Мы к этому готовы. Так что хотеть — не значит сделать. Те активные мероприятия, которые мы сейчас проводим, почти сломают эти планы", – сказал генерал. 

  • 6 марта советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что у России почти закончились крылатые ракеты "Калибр", но она еще довольно долго может наносить удары ракетами "Искандер" и "Точка-У".
Вадим Ребрина
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Россия война киев александр грузевич
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