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У оккупантов массово горит и ломается техника – Гайдай

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2022, 17:00
У оккупантов массово горит и ломается техника – Гайдай - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - EPA)

У оккупантов на Луганском направлении массово горит и ломается техника. Сводку по потерям россиян в бронетехнике привел в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Гайдай сообщил, что в шестом танковом полку 90 танковой дивизии РФ из 26 изначально боеспособных танков осталось только 12 машин. По данным Страткома ВСУ, четыре танка уничтожены без возможности восстановления, еще 10 непригодны для эксплуатации. 

В 228 мотострелковом полку из первоначальных 31 танка остались в строю только два. 13 машин непригодны к эксплуатации вследствие повреждений и поломок, 11 – в ремонте, а пять передали другим подразделениям для восстановления боеспособности. Из имеющихся в том же полку 82 БТР боеспособными остались 42, 34 безвозвратно уничтожены, а шесть отправлены на ремонт из-за поломок.

Сергей Бережной
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