ВСУ за сутки уничтожили 200 оккупантов и 30 единиц техники — Генштаб опубликовал потери РФ

Вооруженные Силы Украины за прошедшие сутки уничтожили 200 российских оккупантов и 30 единиц техники. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявили, что наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.

Личного состава — 43400 (+200),

танков — 1856 (+7),

боевых бронированных машин — 4115 (+7),

артиллерийских систем — 978 (+3),

РСЗО — 261,

средства ПВО — 136,

самолетов — 233,

вертолетов — 193,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 779 (+1),

крылатые ракеты — 187 (+2),

корабли/катера — 15,

автомобильной техники и автоцистерн — 3036 (+15) ед.,

специальная техника — 91 (+1).

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Дмитрий Гриниченко

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