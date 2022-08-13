ВСУ за сутки уничтожили 200 оккупантов и 30 единиц техники — Генштаб опубликовал потери РФ
Вооруженные Силы Украины за прошедшие сутки уничтожили 200 российских оккупантов и 30 единиц техники. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявили, что наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.
Личного состава — 43400 (+200),
танков — 1856 (+7),
боевых бронированных машин — 4115 (+7),
артиллерийских систем — 978 (+3),
РСЗО — 261,
средства ПВО — 136,
самолетов — 233,
вертолетов — 193,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 779 (+1),
крылатые ракеты — 187 (+2),
корабли/катера — 15,
автомобильной техники и автоцистерн — 3036 (+15) ед.,
специальная техника — 91 (+1).
- Вооруженные Силы Украины продолжают давить на российских оккупантов в Херсоне, в частности, нанося удары по мостам через Днепр.
- Российская армия теряет 500 военных убитыми и ранеными каждый день на войне против Украины, американские чиновники говорят, что диктатор Владимир Путин не добьется своих военных целей.
- По данным Пентагона, на сегодняшний день в войне против Украины Россия потеряла от 70 000 до 80 000 военных. В это число входят как убитые, так и раненые российские оккупанты.
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