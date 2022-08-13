ВСУ продолжают давить на россиян в Херсоне, нанесен ущерб мостам через Днепр — Пентагон

Вооруженные Силы Украины продолжают давить на российских оккупантов в Херсоне, в частности, нанося удары по мостам через Днепр. Об этом на брифинге сообщил чиновник Пентагона.

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В Министерстве обороны США заявили, что во временно оккупированном Херсоне украинские силы продолжают оказывать "сильное давление" на оккупантов, упомянув удары ВСУ по мостам, которыми пользуются захватчики.

По словам чиновника, россияне продолжают вести беспорядочный огонь по территории Украины, что ведет к массовым жертвам среди гражданских — это связано с неизбирательными обстрелами.

Также в Пентагоне высказались насчет ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции, которая обстреливается россиянами. Представитель ведомства сказал, что непосредственной ядерной угрозы сегодня нет, но "это может измениться".

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Дмитрий Гриниченко

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