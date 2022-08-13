Россияне наступают в районе Донецка и Северска, ВСУ отбили атаку на юге – карта
Российские оккупанты продолжают наступать в районе Донецка, Бахмута и Северска на Донбассе, на юге Вооруженные Силы Украины отбили атаку противника. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.
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На Краматорском направлении противник обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Краматорска, Верхнекаменского и Григорьевки.
Наступательными и штурмовыми действиями подразделения россиян пытались продвинуться в направлениях Лисичанский НПЗ – Ивано-Дарьевка и Николаевка – Выемка. На направлении Спорное – Ивано-Дарьевка боевые действия продолжаются.
На Бахмутском направлении артиллерия и танки врага поражали районы Часового Яра, Берестового, Бахмута, Бахмутского, Переездного, Соледара, Спорного, Раздолевки, Яковлевки, Вершины и Зайцево. Авиаудары фиксировались недалеко от Яковлевки, Веселой Долины, Зайцева, Бахмута и Соледара. Противник вел штурмовые действия в направлениях Покровское – Бахмут, Видродження – Вершина, Углегорская ТЭС – Зайцево, успеха не имел, отошел.
На Авдеевском направлении оккупанты совершали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Курахово, Нью-Йорк, Невельское, Первомайское, Опросное, Марьинка, Водяное, Красногоровка и Новобахмутовка. Самолеты штурмовой авиации ударили возле Марьинки.
Захватчики вели наступательные бои в направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка и Спартак – Авдеевка, успеха не имели и отброшены назад. На направлениях Донецк – Пески и Новоселовка – Александрополь боевые действия продолжаются.
На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из танков и артиллерии в районах Посад-Покровского, Степной Долины и еще 27 населенных пунктов. Враг пытался вести наступательный бой в направлении Сухой Ставок – Лозовое, успеха не имел, отошел.
- Вооруженные Силы Украины продолжают давить на российских оккупантов в Херсоне, в частности, нанося удары по мостам через Днепр.
- Российская армия теряет 500 военных убитыми и ранеными каждый день на войне против Украины, американские чиновники говорят, что диктатор Владимир Путин не добьется своих военных целей, считают в США.
- Согласно данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины,россияне потеряли в Украине уже 43 200 человек убитыми. Украинские военные уничтожили 200 российских военных, самолет и две системы противовоздушной обороны за прошедшие сутки.
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