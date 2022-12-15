У оккупантов не хватает офицеров, компенсируют пенсионерами и отставниками – Генштаб

Из-за значительных потерь офицерского состава оккупанты вынуждены направлять на фронт офицеров запаса и даже ушедших в отставку. Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Генштаб отмечает, что для восполнения потерь захватчики вынуждены доукомплектовывать командное звено оперативно-тактического уровня в районе ведения боевых действий офицерами-пенсионерами и даже офицерами в отставке.

Также в сводке сказано, что из-за переполнения лечебных учреждений и моргов в Мелитополе оккупанты вынуждены перевозить трупы и эвакуировать раненых военнослужащих на территорию временно оккупированного Крыма.

Генштаб сообщает, что армия России продолжает наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях, пытается улучшить свое положение на Лиманском направлении, а на Купянском и Запорожском наращивает военные группировки.

На других направлениях враг ведет оборону и обстреливает ВСУ и гражданские объекты вдоль линии столкновения.

Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины.

Подтверждено, что 13 декабря в Запорожской области ВСУ уничтожили два склада боеприпасов оккупантов, две артиллерийские системы с боекомплектом, а также шесть единиц военной техники разного типа.

Авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружений и военной техники, а также два удара по позициям ЗРК противника.

Ракетные и артиллерийские войска поразили два командных пункта, четыре района сосредоточения личного состава и склад горюче-смазочных материалов.

Читайте также: Силы обороны продвинулись под Дибровой, оккупанты хотят обойти Белогоровку с юга – Генштаб

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.