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Силы обороны продвинулись под Дибровой, оккупанты хотят обойти Белогоровку с юга – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2022, 12:00
Силы обороны продвинулись под Дибровой, оккупанты хотят обойти Белогоровку с юга – Генштаб - Фото
Алексей Громов (Скриншот)

Силы обороны проводят наступательные действия в Донецкой области и продвинулись в районе Дибровы. У оккупантов нет успеха под Белогоровкой и они решили попытаться обойти ее с юга. Об этом сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.

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"В ходе наступательных действий Силы обороны продвинулись до 1,5 км в районе населенного пункта Диброва", – сообщил Громов.

По информации Генштаба ВСУ, в районе Белогоровки враг, не достигнув успеха, совершает попытки прорыва обороны на Верхнекаменское для последующего окружения Белогоровки с юга.

  • Ранее сегодня сообщалось, что Силы обороны сохраняют огневой контроль над трассой Сватово – Кременная, которая имеет важное значение для логистики российских оккупантов. 

Читайте также: Несмотря на смену тактики, оккупантам не удается прорвать оборону на Донбассе – ВСУ

Наталія Медведєва
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война Донбасс генштаб Алексей Громов
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