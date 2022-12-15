Силы обороны продвинулись под Дибровой, оккупанты хотят обойти Белогоровку с юга – Генштаб
15.12.2022, 12:00
Алексей Громов (Скриншот)
Силы обороны проводят наступательные действия в Донецкой области и продвинулись в районе Дибровы. У оккупантов нет успеха под Белогоровкой и они решили попытаться обойти ее с юга. Об этом сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.
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"В ходе наступательных действий Силы обороны продвинулись до 1,5 км в районе населенного пункта Диброва", – сообщил Громов.
По информации Генштаба ВСУ, в районе Белогоровки враг, не достигнув успеха, совершает попытки прорыва обороны на Верхнекаменское для последующего окружения Белогоровки с юга.
- Ранее сегодня сообщалось, что Силы обороны сохраняют огневой контроль над трассой Сватово – Кременная, которая имеет важное значение для логистики российских оккупантов.
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