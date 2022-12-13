Несмотря на смену тактики, оккупантам не удается прорвать оборону на Донбассе – ВСУ
Российские оккупанты изменили тактику на Донбассе, но все равно не могут прорвать оборону Вооруженных Сил Украины. Об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ полковник Сергей Череватый, передает Минобороны в Telegram.
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По словам Череватого, ВСУ заставляют противника менять тактику.
"Наемники с опытом по ЧВК Вагнер обучают новоприбывших базовым элементам тактики боя, как использовать местность, погоду. Но говорить, что они полностью перешли на какую-то тактику, которая может переломить ход событий, я бы не стал. Им не удается самое главное – системно прорвать нашу оборону", – рассказал полковник.
По словам Череватого, самой горячей точкой восточного фронта остается Бахмут, где фиксируется наибольшая интенсивность ударов врага и попыток прорвать оборону ВСУ.
Он отметил, что украинские военные фиксируют истощение у противника запасов боеприпасов 122 мм и 152 мм, которые он уже вынужден доставлять из отдаленных регионов.
"Преимущество врага в снарядах существенно снизилось. Если учитывать точность нашей артиллерии, то мы где-то выходим на паритет", – сказал спикер Восточной группировки ВСУ.
Он добавил, что украинские высокоточные системы ежедневно уничтожают российские полевые склады, казармы и средства поражения.
"Наши артиллеристы более искусны, а с получением более новой техники стали более результативными", – подчеркнул Череватый.
- Британская разведка считает, что Бахмут не обладает особой оперативной ценностью для россиян, но стал для них "символической задачей".
- Российские оккупанты за несколько месяцев продвинулись максимум на 5 км в районе Бахмута, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ.
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