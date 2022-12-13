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Несмотря на смену тактики, оккупантам не удается прорвать оборону на Донбассе – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2022, 14:32
Несмотря на смену тактики, оккупантам не удается прорвать оборону на Донбассе – ВСУ - Фото
Фото: Facebook Владимира Зеленского

Российские оккупанты изменили тактику на Донбассе, но все равно не могут прорвать оборону Вооруженных Сил Украины. Об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ полковник Сергей Череватый, передает Минобороны в Telegram.

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По словам Череватого, ВСУ заставляют противника менять тактику.

"Наемники с опытом по ЧВК Вагнер обучают новоприбывших базовым элементам тактики боя, как использовать местность, погоду. Но говорить, что они полностью перешли на какую-то тактику, которая может переломить ход событий, я бы не стал. Им не удается самое главное – системно прорвать нашу оборону", – рассказал полковник.

По словам Череватого, самой горячей точкой восточного фронта остается Бахмут, где фиксируется наибольшая интенсивность ударов врага и попыток прорвать оборону ВСУ.

Он отметил, что украинские военные фиксируют истощение у противника запасов боеприпасов 122 мм и 152 мм, которые он уже вынужден доставлять из отдаленных регионов.

"Преимущество врага в снарядах существенно снизилось. Если учитывать точность нашей артиллерии, то мы где-то выходим на паритет", – сказал спикер Восточной группировки ВСУ.

Он добавил, что украинские высокоточные системы ежедневно уничтожают российские полевые склады, казармы и средства поражения.

"Наши артиллеристы более искусны, а с получением более новой техники стали более результативными", – подчеркнул Череватый.

Смотрите также: Минометчики ВСУ "вымели" россиян с позиции под Бахмутом – видео

Наталія Медведєва
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война бахмут Сергей Череватый
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