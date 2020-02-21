У олигарха из Приднестровья нашлась недвижимость в Украине - Схемы

Фото: Радіо Свобода

Влиятельный олигарх из непризнанного и подконтрольного России Приднестровья Виктор Гушан владеет элитной недвижимостью и земельными угодьями в Украине и, возможно, имеет украинской гражданство. Об этом говорится в специальном расследовании журналистов программы Схемы: коррупция в деталях.

По словам редактора русскоязычного отдела RISE Moldova и члена OCCRP Владимира Тхорика, Гушан является одним из ключевых политических игроков в Приднестровье, поскольку в компаниях его холдинга Шериф работают две трети местных "депутатов", а некоторые политики также косвенно связаны с финансами холдинга. С его помощью сохраняется прокремлевский политический режим на непризнанной территории, утверждает Тхорик.

Об украинском гражданстве приднестровского олигарха может свидетельствовать то, что он владеет земельным участком сельскохозяйственного назначения под Киевом, утверждают Схемы. По закону такой землей может владеть только гражданин Украины. К тому же, по информации Схем из источников в Госпогранслужбе, в те дни, когда Гушан приезжал в страну, границу пересекал гражданин Украины с такими же именем, фамилией и датой рождения.

Фото: Схеми: Корупція в деталях

По информации Схем, напрямую Гушан, или связанный с ним бизнес, владеют в Украине разнообразной недвижимостью. Это резиденция в городе Вилково в Одесской области, где на площади в 6000 кв м расположился дом на 600 кв м, два причала, несколько лодок, виноградники и дома для гостей. Охранник резиденции подтвердил Схемам, что Гушан один-два раза в неделю посещает ее.

Фото: Схеми: Корупція в деталях

Также журналисты утверждают, что нашли в Вилково участок земли, напрямую принадлежащий олигарху, и складские помещения, которые принадлежат ему опосредованно, через фирму Экофортпост.

Рядом с Вилково, утверждают Схемы, находятся угодья, где Гушан отдыхает - на острове Лимба, в устье Дуная Лебединка. По информации журналистов, участок земли больше гектара арендует компания Экофортпост, а недвижимость принадлежит Гушану напрямую. При этом в районной госадминистрации заявили, что на острове нет объектов недвижимости.

Фото: Схеми: Корупція в деталях

Также, по утверждению Схем, дом на 600 кв м принадлежит Гушану в одесском пригороде Совиньон, это вилла на первой линии от моря.

Фото: Схеми: Корупція в деталях

В июле 2019 года журналисты сообщили, что у лидера непризнанного Приднестровья есть украинский паспорт.