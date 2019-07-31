У лидера Приднестровья нашли украинский паспорт: видео

Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский - гражданин Украины. Об этом сообщают журналисты Rise Moldova, ссылаясь на свои источники в Государственной пограничной службе Украины.

Политик якобы использовал украинский паспорт более 10 раз при пересечении госграницы Украины. Основными пунктами назначения Красносельского были Одесса, Харьков и Киев.

Журналисты также заявляют, что помимо украинского, у политика есть и российский паспорт. Им он воспользовался более 300 раз в период с 2007 по 2015 год.

В публикации отмечается, что с помощью этих паспортов Красносельскому удавалось пересекать приднестровский участок молдавско-украинской границы, находясь при этом 10 лет в розыске в Молдове.

Красносельский находился и в международном розыске с 2007 года, однако был снят из списка в 2015 году по инициативе Молдовы.

В декабре 2016 года приднестровские сепаратисты избрали Красносельского своим лидером.

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