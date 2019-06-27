СМИ: фирма Андрейчикова отправила в Приднестровье лома на 379 млн

Андрей Андрейчиков (скриншот с видео)

Компания кандидата на должность главы Одесской ОГА Андрея Андрейчикова поставляет металлолом на Молдавский металлургический завод, который находится в непризнанном Приднестровье. Об этом сообщают Схемы.

По данным украинской таможни, за период с 2015 по 2018 г предприятие Андрейчикова Балкер экспортировало металлолома на Молдавский металлургический завод на сумму 379,1 млн грн.

В 2015-2016 фирма Андрейчикова отправила лома на сумму 195,6 млн грн, в 2017 – на 96,6 млн грн, в 2018 – на 86,8 млн грн.

Балкер, по информации издания, поставляет в Приднестровье бытовой металлолом и отходы из углеродистых сталей.

В мае 2018 года Украина ввела санкции, которыми было запрещено торговать ломом с Молдавским металлургическим заводом.

Однако накануне первого тура президентских выборов, в марте 2019 Петр Порошенко согласовал снятие санкций с завода.

По данным Схем, это было сделано по просьбе премьер-министра Молдовы Павла Филипа, ставленника молдавского олигарха Влада Плахотнюка.

"Плахотнюк, как установили журналисты, косвенно связан с работой этого предприятия и, как он сам признавал, является давним знакомым самого Петра Порошенко", - говорится в сообщении.

Вчера журналистка Схем Наталья Седлецкая написала, что Андрейчиков является членом закрытого охотничьего клуба "Охотник 2007". Кроме него в клуб входят одесские пророссийские политики Дмитрий Череп и Сергей Кушнир.

Вчера Кабинет министров поддержал назначение восьми глав областных госадминистраций, которые ранее внес президент Владимир Зеленский.