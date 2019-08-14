У партии Ляшко и Гриценко отберут деньги

Деньги (фото - pixabay.com)

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции конфискуют 448 000 гривень взносов в поддержку Радикальной партии Олега Ляшко и Гражданской позиции. Об этом говорится в заявлении пресс-службы НАПК.

"Постановлениями Херсонского и Винницкого городских судов признаны виновными в нарушении установленного законом порядка предоставления взносов в поддержку политической партии два физических лица с привлечением их к административной ответственности в виде штрафа с конфискацией в государственный бюджет суммы взносов" - говорится в заявлении НАПК.

Факты правонарушений установили в результате анализа отчетов политических партий за IV квартал 2018 года.

НАПК конфискуют 198 000 гривень взносов в поддержку Радикальной партии Олега Ляшко и 250 000 гривень в поддержку Гражданской позиции.