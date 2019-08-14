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У партии Ляшко и Гриценко отберут деньги

У партии Ляшко и Гриценко отберут деньги - Фото
Деньги (фото - pixabay.com)
14.08.2019, 16:30

НАПК конфискуют 198 000 гривень взносов в поддержку Радикальной партии Олега Ляшко и 250 000 гривень в поддержку Гражданской позиции

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции конфискуют 448 000 гривень взносов в поддержку Радикальной партии Олега Ляшко и Гражданской позиции. Об этом говорится в заявлении пресс-службы НАПК

"Постановлениями Херсонского и Винницкого городских судов признаны виновными в нарушении установленного законом порядка предоставления взносов в поддержку политической партии два физических лица с привлечением их к административной ответственности в виде штрафа с конфискацией в государственный бюджет суммы взносов" - говорится в заявлении НАПК. 

Факты правонарушений установили в результате анализа отчетов политических партий за IV квартал 2018 года.

НАПК конфискуют 198 000 гривень взносов в поддержку Радикальной партии Олега Ляшко и 250 000 гривень в поддержку Гражданской позиции.

  • 13 августа НАПК определилось со списком партий, которые получат госфинансирование уставной деятельности.
  • 31 июля НАПК выделило шести парламентским партиям госфинансирование за III квартал этого года.
  • 22 июля в движении ЧЕСНО оценили, сколько денег из бюджета получат партии в 2020 году.

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напк гражданская позиция радикальная партия олега ляшко
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