У первой леди США диагностирован коронавирус
16.08.2022, 22:10
Джилл и Джо Байдены с Еленой Зеленской (Фото - EPA)
У первой леди США Джилл Байден диагностирован коронавирус, сообщает Белый Дом.
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Пресс-представитель первой леди заявила, что очередной тест Джилл Байден оказался позитивным.
В Белом Доме сообщили, что Первая леди дважды вакцинирована, дважды получала бустер и испытывает только легкие симптомы. Она будет изолирована в течение как минимум пяти дней.
Джилл Байден находится в частной резиденции в Южной Каролине и вернется в Вашиингтон после того, как получит два последовательных отрицательных теста на COVID.
- 21 июля президент США Джо Байден получил положительный тест на коронавирус и до выздоровления работал удаленно.
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