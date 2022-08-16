У первой леди США диагностирован коронавирус 

У первой леди США Джилл Байден диагностирован коронавирус, сообщает Белый Дом.

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Пресс-представитель первой леди заявила, что очередной тест Джилл Байден оказался позитивным.

В Белом Доме сообщили, что Первая леди дважды вакцинирована, дважды получала бустер и испытывает только легкие симптомы. Она будет изолирована в течение как минимум пяти дней.

Джилл Байден находится в частной резиденции в Южной Каролине и вернется в Вашиингтон после того, как получит два последовательных отрицательных теста на COVID.

21 июля президент США Джо Байден получил положительный тест на коронавирус и до выздоровления работал удаленно.

Сергей Бережной

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