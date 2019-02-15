У Порошенко озвучили, сколько уже потрачено на его кампанию

Петр Порошенко (фото - ЕРА)

По состоянию на 15 февраля на избирательную кампанию действующего президента Петра Порошенко было потрачено 70 млн гривень. Об этом на брифинге, посвященному презентации избирательного штаба Порошенко, сообщил спикер штаба Олег Медведев, передает корреспондент LIGA.net.

"На данный момент потрачено 70 млн гривень. Сколько планируется потратить – неизвестно", - сказал Медведев.

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Он добавил, что вся кампания действующего президента будет профинансирована прозрачно и исключительно за счет избирательного фонда.

При этом член штаба Игорь Грынив отметил, что на кампанию Порошенко будет потрачено "столько денег, сколько минимально нужно для победы".

Выборы президента Украины состоятся 31 марта, возможный второй тур - 21 апреля.

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