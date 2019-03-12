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12.03.2019, 14:57

У Порошенко показали текст соглашения Украины с Константинополем

У Порошенко показали текст соглашения Украины с Константинополем - Фото
Петр Порошенко и патриарх Варфоломей (фото - president.gov.ua)

День подписания соглашения президент назвал "историческим"

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На сайте президента обнародовали историческое соглашение между Украиной и Вселенским патриархатом о сотрудничестве и взаимодействии, подписание которого в ноябре 2018 года стало важным этапом создания в Украине поместной автокефальной православной церкви.

Согласно тексту документа, его целью является "систематическое сотрудничество" Украины и Константинопольского патриархата "по конституированию Автокефальной Поместной Православной Церкви в Украине".

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В частности, стороны договорились

- об "осуществлении аналитически-методической работы по проблематике отношений между соответствующими государственными органами и православными религиозными организациями";

- об обмене информацией по текущей ситуации в православии;

- "о проведении консультаций по согласованной тематике";

- "о содействии в рамках компетенции проведению значимых социальных, культурных и образовательных проектов";

- "о принятии всех необходимых мер для сохранения информации, полученной сторонами друг от друга".

Также в документе прописано, чему обязывается "способствовать" Украина:

- функционированию представительства Вселенского патриархата в Украине;

- получению, в соответствии с законодательством Украины, представительством зданий, помещений, других объектов собственности, необходимых для функционирования миссии;

- предоставлению представительству визовой поддержки.

3 ноября 2018 года Порошенко и Варфоломей подписали договор о сотрудничестве и взаимодействии между Вселенским патриархатом и Украиной. Порошенко назвал тот день историческим.

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Теги: петр порошенко, варфоломей, пцу
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