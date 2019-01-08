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08.01.2019, 16:29

У Порошенко прокомментировали присутствие Петровского на Фанаре

У Порошенко прокомментировали присутствие Петровского на Фанаре - Фото
Александр Петровский, справа от спикера ВР Андрея Парубия (скриншот с видео)

Ранее стало известно, что на церемонии подписания томоса присутствовал бизнесмен, которого некоторые СМИ называют криминальным авторитетом

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Советник президента Ростислав Павленко, комментируя присутствие на подписании томоса об автокефалии ПЦУ днепровского бизнесмена Александра Петровского, которого некоторые СМИ называют криминальным авторитетом, заявил, что вход в собор Святого Георгия в Стамбуле, где проходила церемония, был свободным. Об этом Павленко сказал в интервью LIGA.net.

На вопрос, что делал Петровский в официальной украинской делегации на подписании томоса, советник Петра Порошенко сказал, что не может это комментировать.

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"Ноу коммент. У меня было достаточно работы для того, чтобы не обращать внимания на то, кто еще присутствовал. Там был открытый вход, Фанар не устанавливал никакого режима пропуска. Так что я не могу это прокомментировать", - сказал Павленко.

Ранее журналист Леонид Швец обратил внимание, что Петровский поехал "в числе избранных принимать томос".

"Как и в случае с папкиным разведчиком Семочко: чем больше шум, тем плотнее на Банковой затыкают уши", - написал он в своем Facebook.

В 2011 году на тот момент экс-министр внутренних дел, а сейчас генпрокурор Юрий Луценко в комментарии Зеркалу недели заявлял, что Петровский фигурировал в материалах МВД как лидер организованный преступной группировки.

"Петровский, известный в определенных кругах под именем "Нарик", проходил по материалам МВД как лидер организованный преступной группировки. Пик активности этой ОПГ приходился на период 2000-2004 годов. В 2005 году он покинул территорию Украины, ряд членов его группировки были задержаны, а сама группировка была фактически разгромлена", - сказал Луценко.

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Теги: томос, петр порошенко, автокефалия, александр петровский, нарик
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