У посольств стран, поддержавших РФ в ПАСЕ, пройдут акции - СМИ

Парламентская ассамблея Совета Европы ПАСЕ

В Киеве у посольства Австрии проходит акция протеста против поддержки этой страной решения о возвращении представителей РФ в ПАСЕ. Аналогичные акции планируются сегодня у посольств других стран, которые проголосовали за это решение, сообщает корреспондент Укринформа.

Активисты держат плакаты и скандируют: "Нет реваншу!", "Нет России в ПАСЕ!"

После акции у диппредставительства Австрии протестующие планируют провести пикеты посольств Германии, Армении, Норвегии, Италии, Словакии, Франции, Финляндии, Нидерландов, а также офис Совета Европы.

В ночь на 25 июня 2019 года 118 депутатов ПАСЕ решили, что делегация РФ, которую изгнали из зала заседаний в 2015 году за агрессию их страны против Украины, может вернуться, не выполнив никаких обязательств.

Среди стран, поддержавших это решение, - Франция, Германия, Италия, Австрия, Нидерланды, Швейцария.