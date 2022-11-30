В посольство Украины в Мадриде прислали конверт со взрывчаткой. Один человек ранен

В посольстве Украины в Мадриде взорвался конверт со взрывчаткой, ранен комендант. Об этом сообщил в Facebook спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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По его словам, конверт взорвался в руках коменданта, когда тот его осматривал. Комендант получил незначительные ранения, он госпитализирован – угрозы жизни нет.

Остальные сотрудники посольства не пострадали. На месте работают испанские правоохранители и пиротехники.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств. Он также попросил испанского коллегу принять меры для скорейшего расследования нападения на посольство в Мадриде.

"Министр также подчеркнул, что кто бы ни стоял за организацией этого взрыва, им не удастся запугать украинских дипломатов или остановить их ежедневную работу над укреплением Украины и противодействием российской агрессии", – подчеркнул Николенко.

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Марко Сировой

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