В посольство Украины в Мадриде прислали конверт со взрывчаткой. Один человек ранен
В посольстве Украины в Мадриде взорвался конверт со взрывчаткой, ранен комендант. Об этом сообщил в Facebook спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.
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По его словам, конверт взорвался в руках коменданта, когда тот его осматривал. Комендант получил незначительные ранения, он госпитализирован – угрозы жизни нет.
Остальные сотрудники посольства не пострадали. На месте работают испанские правоохранители и пиротехники.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств. Он также попросил испанского коллегу принять меры для скорейшего расследования нападения на посольство в Мадриде.
"Министр также подчеркнул, что кто бы ни стоял за организацией этого взрыва, им не удастся запугать украинских дипломатов или остановить их ежедневную работу над укреплением Украины и противодействием российской агрессии", – подчеркнул Николенко.
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