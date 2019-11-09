У премьер-министра появился советник по международной политике

Светлана Залищук (Фото: Андрей Гудзенко/Liga.net)

Штатным советником премьер-министра Алексея Гончарука по вопросам внешней политики стала депутат VIII созыва Верховной Рады Светлана Залищук. Об этом она сообщила в Facebook.

Также на сайте НАПК размещена ее декларация, в которой указано, что она претендует на эту должность.

По словам Залищук, она будет отвечать за подготовку международных встреч и визитов премьера в координации с МИД и вице-премьером по евроинтеграции Дмитрием Кулебой.

Залищук избралась в Раду VIII созыва по списку партии Блок Петра Порошенко, входила в депутатскую группу Еврооптимисты. В феврале Залищук написала заявление о выходе из фракции БПП, объяснив это якобы "разворовыванием армии".

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