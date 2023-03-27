У пророссийских активистов в Германии прошел обыск. Они собирали деньги для оккупантов

Немецкая прокуратура обыскала дом двух прокремлевских активистов Макса Шлунда и его партнерши Елены Колбасниковой в Кельне. По данным следствия, супруги пожертвовали наличные на закупку раций, наушников и телефонов для воюющих против Украины российских военных. Об этом сообщает Sky News.

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Средства, которые пошли на закупку оборудования для оккупантов, были собраны от сторонников России в Германии.

Санкции Европейского Союза запрещают поставку или финансирование закупки определенных товаров для российской армии. В список запрещенных входит и радиооборудование.

Согласно немецкому законодательству, уголовное наказание для любого, кто нарушил санкции, составляет до пяти лет лишения свободы.

Ульф Виллюн, представитель прокуратуры Кельна, сказал, что сегодня утром полицейские провели обыск по адресу супругов и изъяли компьютеры и папки с письменными документами.

В январе агентство Reuters идентифицировало людей, активно участвовавших в публичных акциях в Германии и призывавших к "заключению мира" с Россией. Среди них были и Шлунд с Колбасниковой. Журналисты выяснили, что они ездили на оккупированную часть Донбасса с "гумпомощью" для оккупантов. Кроме того, Россотрудничество оплачивало им билеты в Москву.

Вадим Ребрина

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