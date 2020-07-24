У Путина ответили на призыв Зеленского "расшифровать" минские соглашения

Украинский президент считает, что минские соглашения нужно детально расшифровать, чтобы их выполнить. В РФ в этом нужды не видят

Власти страны-агрессора России не знают, что Украине нужно "расшифровывать" в минских соглашениях. Об этом в комментарии росСМИ заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы РФ Владимира Путина.

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"Трудно сказать, что там можно расшифровывать, потому что написано все достаточно просто. И документ содержит исчерпывающие формулировки. Контакты будут продолжаться", - сказал он.

Прес-секретарь Путина также сказал, что РФ считает минские соглашения "краеугольным камнем в процессе урегулирования (войны на Донбассе Украины с российскими оккупантами и их марионетками, - ред.)".

Вчера президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции, что необходимо расшифровать каждый пункт минских соглашений, чтобы понимать, что можно выполнить, что не можно выполнить, кто будет выполнять и нести за это ответственность.

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Марк Сировой

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