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У Путина ответили Пристайко по встрече в нормандском формате

У Путина ответили Пристайко по встрече в нормандском формате - Фото
Фото: depositphotos.com
08.10.2019, 14:06

В Кремле заявили, что якобы "заинтересованы" в проведении встречи "нормандской четверки"

Россия заинтересована провести встречу в "нормандском формате" на высшем уровне, но саммит должен быть хорошо подготовлен, чтобы стать результативным. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что Россия не заинтересована в проведении встречи "нормандской четверки", сообщают росСМИ.

"Нет, это не так. Это не соответствует действительности…Как и все страны-участницы этого формата, Кремль заинтересован в возрождении, в реанимации этого процесса, в проведении новой встречи в верхах. Вместе с тем точку зрения Кремля разделяют многие страны: встреча должна быть подготовлена, дабы стать результативной", - отметил Песков.

У Путина подчеркнули, что идея об участии США в "нормандском формате" не находит поддержки в Кремле.

  • 7 октября Пристайко рассказал в эфире программы Свобода слова на ICTV, что встреча лидеров государств на нормандском саммите постоянно откладывается из-за "саботажа" со стороны Путина.

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