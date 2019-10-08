У Путина ответили Пристайко по встрече в нормандском формате

Россия заинтересована провести встречу в "нормандском формате" на высшем уровне, но саммит должен быть хорошо подготовлен, чтобы стать результативным. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что Россия не заинтересована в проведении встречи "нормандской четверки", сообщают росСМИ.
"Нет, это не так. Это не соответствует действительности…Как и все страны-участницы этого формата, Кремль заинтересован в возрождении, в реанимации этого процесса, в проведении новой встречи в верхах. Вместе с тем точку зрения Кремля разделяют многие страны: встреча должна быть подготовлена, дабы стать результативной", - отметил Песков.
У Путина подчеркнули, что идея об участии США в "нормандском формате" не находит поддержки в Кремле.
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