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21.06.2019, 13:52

У Путина озвучили позицию по обмену заложников

У Путина озвучили позицию по обмену заложников - Фото
Дмитрий Песков (скриншот видео)

В Кремле прокомментировали вопрос обмена украинских заложников

В Кремле заявили, что в вопросе обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией "требуется терпение". Об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь президента страны-агрессора России Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

"Путин действительно говорил, что такой разговор (об обмене) ведется. Готовность с российской стороны есть. Очень важно, чтобы эта готовность встречала взаимность с украинской стороны. Мы слышали определенные заявления из Киева о том, что там тоже есть понимание необходимости продвижения в этой области", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда может произойти обмен и возможно ли это до внеочередных выборов в Верховную Раду, назначенных на 21 июля.

По его словам, в этом вопросе необходима двухсторонняя работа.

"Здесь потребуется двухсторонняя работа, которая не может быть открытой и публичной. В данном случае нужно набраться терпения", - добавил он.

18 июня 2019 года президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой бундестага Вольфгангом Шойбле озвучил возможную формулу обмена украинских заложников в Донбассе. 

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Теги: Донбасс, владимир путин, дмитрий песков, заложники, обмен
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