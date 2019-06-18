Зеленский в Германии назвал возможную формулу обмена заложников

Владимир Зеленский (фото — проесс-служба президента)

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой бундестага Вольфгангом Шойбле озвучил возможную формулу обмена украинских заложников в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский отметил, что обмен людей "хотя бы 10 на 10 или 15 на 15 мог бы показать желание другой стороны начать процесс деэскалации".

Президент подчеркнул, что Украина начинает проект развития Донбасса уже сейчас.

"И здесь Европа может помочь. Нам нужно восстанавливать школы, детсады, дороги, которых нет", - уточнил Зеленский.

Во время сегодняшнего визита в Германию президент будет говорить с канцлером Ангелой Меркель об инвестициях в Украину и "о прекращении войны".

Вчера Зеленский побывал в Париже (фоторепортаж), сегодня уже прилетел в Берлин, где, помимо Меркель, встретится с местным коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером и другими. Глава МИД ФРГ Хайко Маас озвучил, чего Берлин хочет от хозяина Банковой.

В Донбассе шестой год идет война, которую после захвата Крыма начала и гибридными методами ведет против Украины страна-оккупант Россия. LIGA.net отслеживает все события на востоке.