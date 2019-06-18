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18.06.2019, 11:02

Зеленский будет говорить с Меркель о прекращении войны - АП

Зеленский будет говорить с Меркель о прекращении войны - АП - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

В Администрации президента рассказали, о чем сегодня будет речь на встрече президента с канцлером в Берлине

Во время сегодняшнего визита в Германию президент Владимир Зеленский будет говорить с канцлером Ангелой Меркель об инвестициях в Украину и "о прекращении войны". Такую повестку дня главы государства в Берлине описала пресс-служба АП.

"Среди европейских стран Германия занимает первое место по объему торговли с Украиной и четвертое - по объему инвестиций в нашу экономику. Владимир Зеленский будет говорить с Ангелой Меркель не только о прекращении войны, но и о новых экономических перспективах", - пишут на Банковой.

Вчера Зеленский побывал в Париже (фоторепортаж), сегодня уже прилетел в Берлин, где, помимо Меркель, встретится с местным коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером и другими. Глава МИД ФРГ Хайко Маас озвучил, чего Берлин хочет от хозяина Банковой.

В Донбассе шестой год идет война, которую после захвата Крыма начала и гибридными методами ведет против Украины страна-оккупант Россия. LIGA.net отслеживает все события на востоке.

Тем временем Зеленский рассказал, что скажет Путину при встрече.

Читайте мнение: Париж, Берлин, Зеленский: есть ли новая жизнь во внешней политике

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Теги: агрессия России, Владимир Зеленский, Ангела Меркель, война в донбассе, инвестиции
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