У Путина сетуют, что не слышат "голосов трезвости" из Украины

Дмитрий Песков (фото — kremlin.ru)

В Кремле заявили, что предпочитают увидеть на выборах 2019 года в Украине победу лояльного к России кандидата в президенты и политической силы; в противном случае обещают бессрочное продление гибридной войны в Донбассе. Об этом рассказал пропагандистскому изданию АиФ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Чиновник посетовал, что в Кремле не слышат в украинском политикуме голосов, "которые призывали бы к трезвости", "к диалогу, а не конфронтации".

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Песков снова в духе кремлевской пропаганды назвал войну России против Украины внутриукраинским вооруженным конфликтом и добавил, что "для того чтобы куда-то двигаться, необходимо, чтобы Украина разобралась с последствиями своей гражданской войны".

Шанс на превращение войны в Донбассе в замороженный на десятилетия конфликт "зависит от Киева, от того, будет ли там у власти партия войны", заявил секретарь Владимира Путина.

"В этом случае шансов на то, что конфликт прекратится, нет. Напротив, если будет партия мира и дипломатии, тогда есть шанс", - отметил он.

Руководство РФ продолжает гнуть линию пропаганды о том, что эскалация в войне "выгодна Порошенко". По версии Пескова, атака россиян на корабли ВМС Украины в Черном море — это "провокация президента Украины, чтобы догнать Тимошенко", а не неприкрытый акт войны со стороны РФ.

Как и прежде, Кремль культивирует недоверие украинского народа к своей власти: "Несмотря на все проблемы, украинцы все равно остаются для нас очень близким народом, о чем президент (Путин) неоднократно говорил", - резюмировал Песков.