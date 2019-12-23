У РФ нет будущего. Российский публицист просит убежища в Украине

Борис Стомахин (фото - stomaxin.com/sborkaproukrainu)

Известный российский публицист, бывший политзаключенный Борис Стомахин, который 12 лет провел в тюрьмах в РФ, попросил в Украине политического убежища. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Униан.

Стомахин был дважды осужден по ст. 282 (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) УК РФ. По его словам, приговоры он получил "за отстаивание своей политической позиции".

Основной темой публикаций, за которые был осужден Стомахин, была поддержка борьбы за независимость Чечни и требование демонтажа "колониальной российской империи".

В 2004 году он уже просил в Украине политического убежища, но тогда ему отказали. В 2006 г Стомахина арестовали в РФ и дали первый срок.

Он заявил, что поддерживал Революцию достоинства в Украине "всей душой, находясь еще в тюрьме".

На вопрос, каким он видит будущее РФ и Украины, Стомахин ответил: "Будущего Российской Федерации я не вижу. Я надеюсь, что она не будет существовать в будущем, что конец этого века уже не застанет Российскую Федерацию как единое государство. Я думаю, что ее ждет распад. Все империи, которые существовали в истории, распались".

Стомахин заявил, что хотел бы поспособствовать распаду России.

"Я надеюсь, что Украина в будущем будет нормальным демократическим государством. Именно от распада и прекращения существования Российской Федерации это в основном и зависит. Потому что когда рядом находится такой сосед, то жизнь становится очень затруднительной", - сказал Стомахин.

Публицистика Стомахина об Украине.