У РФ проблемы с обеспечением, оккупанты жалуются на постоянно ломающуюся технику – Генштаб

У оккупантов, участвующих в войне против Украины, наблюдаются проблемы с обеспечением, и сами российские военные жалуются на постоянно выходящую из строя технику. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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По данным Генштаба, у находящихся в Украине подразделений ВС РФ есть значительные проблемы с обеспечением. При этом оккупанты смогли накопить значительные запасы боеприпасов.

Среди оккупантов на линии непосредственного столкновения растет недовольство личного состава из-за отсутствия ротации, из-за техники, которая постоянно выходит из строя, а также из-за качества поставляемого топлива и питания.

Генштаб сообщает, что в Украину продолжают переправлять российские подразделения из Курской, Брянской и Воронежской областей.

В течение минувших суток враг продолжал наносить авиаудары по Мариуполю, проводил штурмовые действия в районе морского порта. Ведется подготовка подразделений 810 и 155 отдельных бригад морской пехоты к проведению десантной морской операции, эта информация сейчас уточняется Генштабом.

В Приднестровье ФСБ провела проверку боеспособности 1, 2 и 3 отдельных мотострелковых бригад – они не готовы к ведению боевых действий.

На временно захваченных оккупантами территориях Украины россияне продолжают мародерство и насильственные действия против гражданских. В Генштабе отметили, что такие действия поощряются военным командованием оккупантов.

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Оксана Житнюк

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