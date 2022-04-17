UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У РФ проблемы с обеспечением, оккупанты жалуются на постоянно ломающуюся технику – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2022, 07:16
У РФ проблемы с обеспечением, оккупанты жалуются на постоянно ломающуюся технику – Генштаб - Фото
Фото - Генштаб ВСУ

У оккупантов, участвующих в войне против Украины, наблюдаются проблемы с обеспечением, и сами российские военные жалуются на постоянно выходящую из строя технику. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным Генштаба, у находящихся в Украине подразделений ВС РФ есть значительные проблемы с обеспечением. При этом оккупанты смогли накопить значительные запасы боеприпасов.

Среди оккупантов на линии непосредственного столкновения растет недовольство личного состава из-за отсутствия ротации, из-за техники, которая постоянно выходит из строя, а также из-за качества поставляемого топлива и питания.

Генштаб сообщает, что в Украину продолжают переправлять российские подразделения из Курской, Брянской и Воронежской областей.

В течение минувших суток враг продолжал наносить авиаудары по Мариуполю, проводил штурмовые действия в районе морского порта. Ведется подготовка подразделений 810 и 155 отдельных бригад морской пехоты к проведению десантной морской операции, эта информация сейчас уточняется Генштабом.

В Приднестровье ФСБ провела проверку боеспособности 1, 2 и 3 отдельных мотострелковых бригад – они не готовы к ведению боевых действий.

На временно захваченных оккупантами территориях Украины россияне продолжают мародерство и насильственные действия против гражданских. В Генштабе отметили, что такие действия поощряются военным командованием оккупантов.

Читайте также: За сутки 16 апреля поражено 13 воздушных целей российских оккупантов – ВС ВСУ

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война мариуполь приднестровье генштаб
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 