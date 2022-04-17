За сутки 16 апреля поражено 13 воздушных целей российских оккупантов – ВС ВСУ
17.04.2022, 01:02
Фото: ВС ВСУ
16 апреля зенитно-ракетные подразделения Воздушных Сил и подразделениями ООС поразили 13 воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщает ВС ВСУ.
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Украинские военные поразили такую технику врага:
один самолет;
один вертолет;
пять беспилотных летательных аппаратов;
шесть крылатых ракет.
Авиация Воздушных Сил – штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м, под прикрытием истребителей, оказали огневую поддержку украинским войскам на нескольких стратегических направлениях, нанеся мощные ракетно-бомбовые удары по российским оккупантам.
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