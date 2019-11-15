У Трампа могли соврать о первом разговоре с Зеленским

Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Текст реконструкции первого разговора президента США Дональда Трампа с победившим на выборах в Украине Владимиром Зеленским, обнародованный сегодня Белым домом, и текст сообщения пресс-службы Белого дома об этом же разговоре не совпадают по своему содержанию.

На это обратило внимание издание Украинская правда.

LIGA.net сравнила эти тексты и действительно выявила несоответствия.

В сообщении пресс-службы Белого дома от 22 апреля (разговор состоялся 21 апреля) говорится, что Трамп обсуждал с Зеленским реформы, борьбу с коррупцией и территориальную целостность Украины.

Однако в распространенной сегодня Белым домом реконструкции разговора нет никаких упоминаний об этом.

Документ носит название "меморандум" (информационно-справочный документ), однако фактически текст является не расшифровкой аудиозаписи, а реконструкцией на основе записей и воспоминаний госслужащих, присутствовавших во время разговора. Поэтому можно предположить, что какие-то эпизоды беседы могли быть упущены в "меморандуме".

Пресс-служба Зеленского не сообщала об этом разговоре. Он состоялся в день второго тура выборов 21 апреля, а первое сообщение на сайте президента датируется 20 мая, это сообщение об инаугурации Зеленского.