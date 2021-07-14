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У Украины появилась официальная страница в Instagram: @ukraine.ua

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2021, 20:48
У Украины появилась официальная страница в Instagram: @ukraine.ua - Фото
Скриншот nstagram-страницы @ukraine.ua

У Украины появилась официальная страница в социальной сети Instagram. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

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Официальную страницу Украины в Instagram – @ukraine.ua – запустили МИД и Украинский институт (УИ).

Страницу @ukraine.ua ведут на английском языке, чтобы продвигать позитивный имидж Украины среди иностранной аудитории.

"Она олицетворяет современную страну, динамическую и инновационную, превосходящую ожидания и влюбляет с первого взгляда или визита", – говорится в сообщении.

На странице @ukraine.ua будут рассказывать о популярных туристических местах, культурные событиях и фестивалях, инновациях, возможностях Украины и украинцев.

В оформлении страницы используются фотографии украинских фотографов – партнеров фотобанка на официальном сайте Украине и бренд Украины UkraineNOW.

В этом году МИД впервые утвердил стратегию общественной дипломатии, где определил основные подходы по формированию международного имиджа и репутации Украины.

Сейчас МИД и УИ развивают три официальных канала коммуникации для продвижения Украины в мире – сайт Украины, страница в Facebook и страница в Instagram.

СПРАВКА. Стратегия публичной дипломатии утверждена МИД 24 марта 2021 года. В этом документе систематизировано что, кому, когда и как Украина говорит о себе в мире. Стратегия определяет семь ключевых направлений публичной дипломатии: культурное, экспертное, экономическое, кулинарное, цифровое, научно-образовательное, спортивное. В основе стратегии – национальный бренд UkraineNow.

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Наталия Медведева
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МИД социальная сеть instagram UkraineNOW
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