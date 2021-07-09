Акция #KyivNotKiev добралась до Антарктики: появилось новое название полуострова

Акция #KyivNotKiev, в рамках которой Министерство иностранных дел Украины призывало к корректному написанию названия города латиницей, теперь добралась и до Антарктики. Там есть полуостров, названный в честь украинской столицы, и теперь он зарегистрирован как Kyiv Peninsula, передает Национальный антарктический научный центр.

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Научный комитет по антарктическим исследованиям (SCAR) зарегистрировал в каталоге новое географическое название полуострова Киев – Kyiv Peninsula. Переговоры по этому поводу с постоянным комитетом SCAR длились почти год.

Отныне во всех публикациях можно абсолютно корректно и правомерно употреблять название Kyiv Peninsula.

Киев – это преимущественно покрытый ледниками полуостров овальной формы, который находится на континенте напротив архипелага Аргентинских островов. К этому архипелагу принадлежит остров Галиндез, где находится украинская антарктическая станция "Академик Вернадский", и как раз поэтому полуостров получил название Киев.

СПРАВКА. В 2018 году МИД Украины начал кампанию #CorrectUA, в рамках которой призывал иностранные СМИ и аэропорты правильно писать название города латиницей (#KyivNotKiev). Такая инициатива была связана с тем, что во время пребывания Украины в составе СССР в англоязычных средствах информации закрепилась транслитерация названия украинской столицы способом, который отвечал русскоязычному произношению (Kiev). Однако правильно передавать название в соответствии с произношением, свойственным украинскому языку – Kyiv.

К июлю 2019-го более 50 аэропортов по всему миру изменили написание украинской столицы на правильное.

Также писать Kyiv начали в словарях, зарубежных СМИ и на географических картах.

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Оксана Житнюк

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