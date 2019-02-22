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22.02.2019, 23:23

Немецкий словарь Duden заменил написание Kiew на Kyjiw

Немецкий словарь Duden заменил написание Kiew на Kyjiw - Фото
Киев (фото - Pixabay) Фото: Pixabay

Duden считают самым авторитетным справочником по правописанию немецкого языка

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Авторитетный справочник по правописанию немецкого языка Duden заменил название столицы из Украины с российской транскрипции на украинскую - с Kiew на Kyjiw (в немецком правописании). Об этом сообщил в Facebook министр иностранных дел Павел Климкин.

Климкин показал скрин-шот из словаря Duden, в котором название Киева было изменено на украинскую транскрипцию.

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"Ранее, к сожалению, в этом словаре название украинской столицы подавалась только через российскую транскрипцию. А вот теперь есть все основания в полную силу запускать кампанию #KyjiwKeinKiew в немецкоязычных странах", - написал министр.

Он добавил, что Duden является самым авторитетным справочником по правописанию немецкого языка.

14 февраля пресс-секретарь представительства ЕС в Украине Давид Стулик сообщил, что в Европейском Союзе изменили название столицы Украины с Kiev на Kyiv: речь идет о рабочих электронных письмах. Кроме того, что Kiev на Kyiv заменили в международных аэропортах - Лондона (Лутон), Таллина и Будапешта.

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Теги: Германия, словарь, киев, #KyivNotKiev, kyiv
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