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У военных РФ начались проблемы с финансированием боевых выплат – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2022, 11:21
У военных РФ начались проблемы с финансированием боевых выплат – ГУР - Фото
Российский военнослужащий, сдавшийся в плен (Фото - 24 Омбр)

В РФ начались проблемы с финансированием военных, сообщает Главное управление разведки МО Украины.

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Как выяснилось, оплата обещанных боевых выплат в бюджете РФ не предусмотрена, сообщает ГУР, а ввиду состояния финансовой системы из-за введенных санкций дополнительные средства найти невозможно.

В частности, во временно оккупированном Крыму после выплат за февраль "командировочных" тем, кто участвовал в войне против Украины, лимит средств воинских частей полностью исчерпан, а финансирование каких-либо выплат за март – отсутствует.

Похожая ситуация и с оплатой наемников российских ЧВК. Боевики не получают надбавки за участие в боевых действиях, компенсации за ранения и обещанные "социальные гарантии". Среди них учащаются случаи отказа от выезда в Украину из-за невыполнения условий контрактов.

Сергей Бережной
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Главное управление разведки
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