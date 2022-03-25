У военных РФ начались проблемы с финансированием боевых выплат – ГУР

В РФ начались проблемы с финансированием военных, сообщает Главное управление разведки МО Украины.

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Как выяснилось, оплата обещанных боевых выплат в бюджете РФ не предусмотрена, сообщает ГУР, а ввиду состояния финансовой системы из-за введенных санкций дополнительные средства найти невозможно.

В частности, во временно оккупированном Крыму после выплат за февраль "командировочных" тем, кто участвовал в войне против Украины, лимит средств воинских частей полностью исчерпан, а финансирование каких-либо выплат за март – отсутствует.

Похожая ситуация и с оплатой наемников российских ЧВК. Боевики не получают надбавки за участие в боевых действиях, компенсации за ранения и обещанные "социальные гарантии". Среди них учащаются случаи отказа от выезда в Украину из-за невыполнения условий контрактов.

Сергей Бережной

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