В АП назвали фейком заявление "советника" о Зеленском и Трампе

Борис Тизенгаузен (фото - скриншот с видео Апострофа)

Вчера, 3 июня, в эфире Свободы слова на ICTV выступал Борис Тизенгаузен, который представился внештатным советником Владимира Зеленского. У президента назвали заявления фейком, а его самозванцем, говорится на сайте главы государства.

Многие ведущие украинские СМИ растиражировали его слова о якобы возможной дате встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом после его переговоров с главой страны-агрессора РФ Владимиром Путиным.

"Учитывая это, обращаем внимание украинского общества и журналистов - Борис Тизенгаузен не является ни штатным, ни внештатным членом команды Владимира Зеленского, поэтому просим относиться к распространенной информации как фейковый", - сказано в заявлении.

Тизенгаузен ответил в комментарии под постом на странице АП в Facebook, заявив, что "на одном из эфиров ошибочно протитровали по старой памяти". "Никакой зрады и фейков", - добавил он.

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