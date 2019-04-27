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27.04.2019, 14:07

Зеленский из Турции заявил: "Люди Зеленского" - аферисты, видео

Зеленский из Турции заявил: "Люди Зеленского" - аферисты, видео - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Победитель президентских выборов Владимир Зеленский сказал, что представляющиеся его именем люди - аферисты

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Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором сказал, что люди, представляющиеся, что они от Зеленского - аферисты. Видео опубликовано на странице команды Зеленского в Facebook.

"Я вам хочу рассказать о новой секте под названием "Мы - люди Зеленского" (...) Сейчас ходят такие аферисты к мэрам, в облсоветы, к судьям, прокурорам, к представителям бизнеса малого, среднего или большого", - заявил Зеленский. "Я никого ни на что не уполномочивал. И в будущем не собираюсь", - добавил он.

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Победитель президентских выборов отмечает, что таких аферистов "очень много". 

Если к вам обратились от имени Зеленского, то будущий президент призывает: "Покажите им это видео, а лучше - запишите их на камеру, а еще лучше - обратитесь в правоохранительные органы".

Утром, 26 апреля, Зеленский появился в соцсетях и заявил, что улетает на выходные отдыхать в Турцию и обещает вернуться через два дня.

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Теги: Владимир Зеленский, видео
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