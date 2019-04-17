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17.04.2019, 10:07

У Зеленского назвали стоимость дебатов с Порошенко на Олимпийском

У Зеленского назвали стоимость дебатов с Порошенко на Олимпийском - Фото
Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Расходы на организацию и проведение поделят между собой штабы кандидатов и заплатят из собственных фондов

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Предвыборные дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на НСК Олимпийский будут стоить порядка 6-8 миллионов гривень. Об этом заявил спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала 112 Украина.

Расходы на организацию и проведение поделят между собой штабы кандидатов и заплатят из собственных фондов.

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"То есть это, грубо говоря, 3-4 миллиона гривень (от каждого кандидата – ред.) на проведение этого мероприятия. Это, конечно же, большие деньги, но я думаю, что в бюджете страны найдутся другие статьи, на которые стоило бы потратить эти ресурсы", - заявил Разумков.

По его словам, этих дебатов хотят соперники в предвыборной гонке, а поэтому "было бы неправильно нагружать государственный бюджет затратами на это мероприятие". 

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16 апреля 2019 года штабы кандидатов в президенты Петра ПорошенкоВладимира Зеленского и НСК Олимпийский подписали трехсторонний договор на аренду стадиона на вечер 19 апреля.

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Теги: порошенко, дебаты, олимпийский, стоимость, выборы-2019, Зеленский, нск, разумков
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